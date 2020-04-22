Россияне вступились за памятники Ленину

Россияне вступились за памятники Владимиру Ленину — 83 процента граждан отрицательно относятся к их сносу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Фонда «Общественное мнение».

Только семь процентов россиян выступает за предложение убрать памятники вождю с площадей и из скверов. 76 процентов граждан негативно относятся к идеям переименовать улицы и площади Ленина, а поддерживают такие предложения 13 процентов россиян.

Больше половины граждан (56 процентов) считают, что Ленин положительно повлиял на российскую историю. В качестве его заслуг они называют ликвидацию безграмотности, бесплатное образование и другое. Тех, кто считает, что Ленин сыграл отрицательную роль в отечественной истории, всего 20 процентов. Они приводят в качестве своих аргументов Гражданскую войну и жертвы среди населения.

Ранее улицу первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой в Новосибирске предложили переименовать в улицу Светланы Савицкой, которая является первой женщиной, вышедшей в открытый космос. Причиной стало предложение Терешковой о пересмотре президентских сроков Владимира Путина.

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