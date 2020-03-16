Улицу Терешковой захотели переименовать из-за поправок о президентских сроках

Улицу Валентины Терешковой в Академгородке (Новосибирск) захотели переименовать в улицу Светланы Савицкой — второй в мире женщины-космонавта и первой женщины, вышедшей в открытый космос. Об этом депутат Илья Ряснов (КПРФ) попросил мэра Новосибирска Анатолия Локтя, пишет «Тайга.инфо».

По мнению Ряснова, депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова перечеркнула в сознании миллионов россиян свои предыдущие заслуги. Она выступила с предложением внести в Конституцию поправку о пересмотре президентских сроков Владимира Путина. При этом глава государства допустил свое участие в следующих выборах, подчеркнув, что окончательное решение будет за Конституционным судом.

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Ряснов сказал, что Савицкая (также депутат Госдумы от КПРФ) наоборот голосовала за ограничение сроков.

Соответствующая петиция о переименовании улицы появилась и на сайте Change.org. На момент публикации новости петицию подписали уже более 3,6 тысячи человек.

«С большим сожалением мы констатируем, что Валентина Терешкова теперь олицетворяет иные ценности, нежели в эру советской космонавтики. ...Полагаем, что с учетом ее нынешней политической деятельности, имени Валентины Терешковой не следует быть увековеченным на карте нашего города», — говорится в обращении граждан.

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