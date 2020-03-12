Парк Терешковой предложили переименовать из-за поправок о президентских сроках

В Челябинске парк имени Валентины Терешковой предложили переименовать в парк Космонавтов. Комментарий появился в сообществе «Челябинское Яблоко» в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению одного из пользователей сети, после того как Терешкова предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина, она больше не достойна увековечивания своего имени. Александр Агарков написал, что переименовать парк нейтрально стоит для того, чтобы Терешкова осознала свой «неблаговидный поступок».

Ранее депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции. В связи с этим на депутата обрушилась волна критики, однако многие представители власти ее поддержали. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что без Путина Россия превратится в третьесортную страну.

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