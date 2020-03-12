Российский комик указал на признаки злодейства во внешности Терешковой

Российский комик Денис Чужой нашел признаки злодейства во внешности депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей снять ограничения президентских сроков после принятия поправок к Конституции. Своим наблюдением он поделился в Twitter.

Комик указал, что прическа депутата похожа на прически некоторых отрицательных персонажей из популярных фильмов. «Если бы кто-нибудь обратил внимание на эту белую прядь, мы бы сразу поняли, что Валентина Терешкова — злодей», — подписал Чужой фотографию парламентария.

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В комментариях к его посту пользователи действительно увидели сходство между прическами депутата и нескольких кинозлодеев. Так, некоторые посчитали Терешкову похожей на Круэллу Де Виль из фильма «101 далматинец», а другие — на демона-парикмахера Суинни Тодда в исполнении Джонни Деппа: у обоих этих героев тоже есть седая прядь волос.

Ранее в марте пользователи сети вспомнили речь Терешковой о брежневской Конституции. В обращении от имени миллионов советских женщин она благодарила КПСС, ее Центральный Комитет и Леонида Брежнева за постоянную заботу о труженицах, которая «нашла яркое выражение в проекте новой Конституции».

10 марта Терешкова, первая женщина-космонавт, а ныне парламентарий, предложила снять ограничения президентских сроков Владимира Путина после принятия поправок к Конституции, объяснив это необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире».

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