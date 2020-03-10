В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию. Обращение Терешковой к депутатам Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Брежневу было опубликовано в выпуске газеты «Известия» от 6 октября 1977 года. Снимок публикации разместил пользователь Telegram.

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В своей речи космонавт от имени миллионов советских женщин поблагодарила КПСС, ее Центральный Комитет и Брежнева за постоянную заботу о труженицах, которая «нашла яркое выражение в проекте новой Конституции». «В канун 60-летия Великого Октября, обращаясь к проекту Конституции, мы, советские женщины, не только осознаем свои права, но и ясно видим свои обязанности полноправных членов социалистического общества. С новым энтузиазмом мы будем трудиться во имя процветания нашей великой Родины, активно участвовать в выполнении величественных планов построения коммунистического общества в нашей стране», — говорится в обращении Терешковой.

Ранее 10 марта она предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции, объяснив это необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире». «Зачем крутить и городить? Надо честно и публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков», — сказала Терешкова.

Брежневская конституция — это Конституция, принятая 7 октября 1977 года на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва. Она вошла в историю как «конституция развитого социализма».

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