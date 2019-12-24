Лукашенко захотел установить памятник Сталину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел установить в Белоруссии памятник бывшему главе СССР Иосифу Сталину. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, Сталин заслуживает памятник за подписание пакта Молотова — Риббентропа, поскольку этот договор позволил воссоздать Белоруссию в тех границах, в которых государство существует на сегодняшний день. «Но Иосиф Виссарионович, спасибо ему, восстановил в нынешних границах Беларусь», — сказал он.

Лукашенко также согласился с недавними заявлениями президента России Владимира Путина, который напомнил, что пакту Молотова — Риббентропа предшествовал так называемый Мюнхенский сговор. Белорусский президент подчеркнул, что он дает эти оценки как историк.

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Ранее Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин «не запятнал» себя прямым общением и встречами с Адольфом Гитлером. Он напомнил, что СССР дал оценку пакту Молотова — Риббентропа «откровенно, прямо, открыто». Он подчеркнул, что никто, кроме Советского Союза, этого не сделал. Кроме того, в ходе последнего саммита стран СНГ российский лидер в течение часа читал своим коллегам лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова — Риббентропа) был подписан незадолго до начала Второй мировой войны, в августе 1939 года, главами внешнеполитических ведомств двух стран. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска. Результатом военной операции стал раздел Польши между Третьим рейхом и СССР. По итогам этого раздела в состав Белоруссии вошли Вилейская, Барановичская, Пинская, Белостокская и Брестская области.

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