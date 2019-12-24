Путин рассказал о незапятнанной встречей с Гитлером репутации Сталина

Президент России Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин «не запятнал» себя прямым общением и встречами с Адольфом Гитлером. По его словам, лидеры крупнейших европейских государств это сделали, передает ТАСС.

Путин также заметил, что начиная с 1934 года многие европейские государства начали «создавать правовую базу сотрудничества с нацистской Германией». По его словам, в архивных документах есть «достаточно честные и откровенные оценки». Он пообещал написать об этом в своей исторической статье.

Российский лидер также напомнил, что СССР дал оценку пакту Молотова — Риббентропа «откровенно, прямо, открыто». Он подчеркнул, что никто, кроме Советского Союза, этого не сделал.

В ходе большой пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что приравнивание СССР к нацистской Германии — это цинизм. «В тоталитаризме ничего хорошего нет, он достоин осуждения. Можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм, в чем-то это будет заслуженно, но приравнивать Советский Союз к фашистской Германии — это верх цинизма», — сказал президент.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!