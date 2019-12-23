Нарышкин рассказал о доставленном Сталину из США плане первой атомной бомбы

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что детальное описание первой атомной бомбы доставили лидеру СССР Иосифу Сталину за 12 дней до ее изготовления в США. Его цитирует ТАСС.

Нарышкин также заявил, что атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки показали, что над Советским Союзом нависла реальная угроза со стороны США. По его словам, сведения, добытые выдающимися разведчиками, стали серьезным подспорьем для советских ученых, и в 1949 году СССР успешно испытал собственное атомное оружие.

Нарышкин напомнил, что разведывательная деятельность в России велась и ранее. «Еще Петр I занимался агентурной разведкой, не называя это этим термином, направлял своих подчиненных на стажировки в различные европейские страны», — уточнил он. Глава СВР добавил, что в качестве самостоятельного постоянно действующего подразделения отечественная внешняя разведка оформилась лишь 20 декабря 1920 года.

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