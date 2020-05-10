В РПЦ оценили мозаику со Сталиным в храме Минобороны

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион высказался против наличия на стене главного храма Вооруженных сил России мозаики с изображением советского вождя Иосифа Сталина. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

По словам священнослужителя, на руках советского лидера кровь миллионов людей, в том числе новомучеников и исповедников Церкви. Он подчеркнул, что в храмах портретов гонителей Церкви быть не должно.

Митрополит добавил, что храм — не выставочный зал, и все его композиционное оформление должно быть подчинено молитве. Но этот храм является местом поминания усопших, поэтому там могут быть изображения военных действий, однако они не должны быть политизированы, уточнил Иларион.

2 мая глава экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин вступился за мозаику со Сталиным в главном храме Вооруженных сил России. 1 мая председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступил резко против этой мозаики.

Ранее стало известно, что на стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением президента Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и Сталина. Мозаику с Путиным позже было решено убрать. Изображение советского вождя, по словам настоятеля храма епископа Клинского Стефана, будет фигурировать во фрагменте мозаики о победе в Великой Отечественной войне.

30 апреля открытие храма Минобороны отложили на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

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