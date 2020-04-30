Открытие главного храма Минобороны отложили из-за коронавируса

Открытие главного храма Вооруженных сил России отложили на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, изначально главный храм Минобороны планировалось открыть 6 мая, однако теперь дата открытия «сдвигается вправо, на более поздний срок». Он уточнил, что новая дата может быть «привязана» с тому дню, на который перенесут празднование Дня Победы. В качестве возможных дат источник «Интерфакса» назвал 24 июня и 3 сентября.

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Ранее стало известно, что на стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением президента Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского лидера Иосифа Сталина. Последний, по словам настоятеля храма епископа Клинского Стефана будет фигурировать во фрагменте мозаики о победе в Великой Отечественной войне. Изображения Путина и Шойгу станут частью мозаики о присоединении Крыма к России.

Инициатива возведения главного храма Вооруженных сил России принадлежит Шойгу. Открытие запланировано на 2020 год в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рядом с церковью появится музейно-выставочный центр «Духовное воинство России», экспозиция которого будет посвящена героической истории русского воинства. С помощью технологий виртуальной реальности посетители смогут перенестись в гущу Ледового побоища или Керченского морского сражения.

Дополнение: Позднее в Русской православной церкви (РПЦ) подтвердили перенос даты открытия храма Минобороны на более поздний срок. «Что дата перенесена — это точно, на какое другое число — пока неизвестно до тех пор, пока не пройдет пандемия и не будут сняты карантинные меры», — сообщил ТАСС настоятель храма епископ Клинский Стефан.

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