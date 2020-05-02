В РПЦ вступились за мозаику со Сталиным в храме Минобороны

Глава экспертного совета Русской православной церкви (РПЦ) по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин вступился за мозаику с Иосифом Сталиным в главном храме Вооруженных сил России. Его слова приводит «Интерфакс».

«Победа никому не интересна, интересно одно — будет Сталин или нет. Будет. Будет! А скажут убрать — пусть убирают, но я таких команд отдавать не буду», — сказал Калинин. По его мнению, мозаика со Сталиным должна находиться на стене храма, потому что «как историческая фигура верховный главнокомандующий <...> он все равно останется, кто бы этого хотел или нет». Протоиерей подчеркнул, что не является апологетом Сталина и его канонизации — на руках у советского лидера «кровь многих людей, страшные преступления».

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Также Калинин рассказал, что изначально мозаику со Сталиным планировалось разместить на верхнем ярусе храма, на балконе. Так, по словам представителя РПЦ, ее бы никто не увидел, «если бы СМИ не создали шума».

Накануне, 1 мая, стало известно содержание нового эскиза мозаики в главном храме Минобороны России после того, как был убран фрагмент с изображением президента России Владимира Путина. Уточнялось, что на новом эскизе показано то же шествие. Однако на месте, где были руководители государства, теперь изображены монахи с иконой Корсунской Богоматери, а вместо надписи «Крымская весна» написано «Навеки с Россией». «Тем не менее, из содержания фрагмента все же понятно, что он связан с событиями в Крыму», — писала «Новая газета».

Помимо президента, на стенах главного храма Вооруженных сил России должны были появиться глава Минобороны Сергей Шойгу и советский лидер Иосиф Сталин. В РПЦ такое оформление объяснили «традицией».

Инициатива возведения храма принадлежит Шойгу. Открытие было запланировано на 2020 год в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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