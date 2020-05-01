В РПЦ оказались резко против мозаики со Сталиным в храме Минобороны

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступил резко против изображения Иосифа Сталина в храме Вооруженных сил России. Об этом он заявил в эфире радио «Вера», его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Я не даю однозначной оценки личности Сталина с исторической точки зрения, но мое личное мнение: его изображения в храме быть не должно», — сказал Легойда. Он отметил, что с именем Сталина связаны многие беды в жизни людей, «которые невозможно вычеркнуть из истории».

Ранее в РПЦ объяснили решение убрать мозаику с Владимиром Путиным и Сталиным из главного храма Минобороны, который строится в парке «Патриот». Настоятель храма епископ Клинский Стефан сказал, что это связано с негативной реакцией президента.

В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Путин не считает своевременным появление мозаики со своим лицом в храме. «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», — процитировал Песков Путина.

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