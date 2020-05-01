В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным в храме Минобороны

Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства. Так демонтаж изображения объяснил настоятель храма епископ Клинский Стефан в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

Он напомнил, что Путин посчитал появление своего изображения в храме преждевременным. Также священнослужитель рассказал, что точной даты открытия объекта сейчас нет. «Ранее планировалось, что освящение храма будет 6 числа [мая], потом предлагалось 9 мая, но в связи с карантином, который до сих пор не снят, все это отложено до момента снятия карантинных мер», — добавил настоятель храма.

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В беседе с «Интерфаксом» епископ опроверг демонтаж мозаики, уточнив, что она находилась в мастерской. «Снимок мозаики изначально был сделан в мастерской, после чего и пошла волна», — сказал он.

Председатель художественного совета по строительству главного храма Минобороны протоиерей Леонид Калинин в свою очередь сообщил, что панно будет сохранено и отправлено в музей или «какое-то еще место как некий исторический артефакт».

Ранее 1 мая стало известно, что мозаику с изображением Путина убрали из главного храма Вооруженных сил России, а вместо него был создан новый эскиз. На нем изображено то же шествие, однако вместо руководителей государства — монахи с иконой Корсунской Богоматери, а вместо надписи «Крымская весна» — «Навеки с Россией».

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что глава государства не считает своевременным появление мозаики со своим лицом в храме. «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», — процитировал Песков Путина.

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