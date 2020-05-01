Стало известно содержание новой мозаики в храме Минобороны

В главном храме Вооруженных сил России создали новый эскиз мозаики после того, как был убран фрагмент с изображением президента Владимира Путина. Содержание эскиза стало известно «Новой газете».

Источники издания, близкие к членам художественного совета по строительству храма, рассказали что на новом эскизе изображено то же шествие. Однако на месте, где были руководители государства, теперь изображены монахи с иконой Корсунской Богоматери, а вместо надписи «Крымская весна» написано «Навеки с Россией». «Тем не менее, из содержания фрагмента все же понятно, что он связан с событиями в Крыму», — уточнила «Новая газета».

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О том, что мозаику с изображением Путина убрали из главного храма Вооруженных сил, сообщалось ранее 1 мая. Причина такого решения неизвестна. За несколько дней до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что глава государства не считает своевременным появление мозаики со своим лицом в храме. «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», — процитировал Песков Путина.

Помимо президента, на стенах главного храма Вооруженных сил России должны были появиться глава Минобороны Сергей Шойгу и советский лидер Иосиф Сталин. В РПЦ такое оформление объяснили «традицией».

Инициатива возведения храма принадлежит Шойгу. Открытие было запланировано на 2020 год в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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