В России решили повысить рождаемость с помощью памятника

Руководитель благотворительного проекта «Спаси жизнь» Екатерина Маркова вместе с активистами обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением установить в столице памятник беременной женщине. Об этом сообщает портал «News.ru» со ссылкой на официальный текст обращения.

Участники проекта озаботились проблемой рождаемости в стране и пришли к выводу, что ее уровень падает из-за деградации института семьи. В «Спаси жизнь» считают, что установка памятника сможет изменить ситуацию и сформировать положительный имидж беременности и родов. «Сегодня рекламируют что угодно, кроме беременности и деторождения. Простите, нам нужны дети или чипсы?» — высказалась Маркова.

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Авторы обращения отметили, что тенденция, связанная с отказом от рождения детей, привела в Европе к демографическому кризису. Для того чтобы подобное не произошло в России, решили активисты, необходимо работать с общественным мнением.

Памятник предложили установить в центре столицы, этот район наиболее популярен среди туристов и имеет высокую проходимость. Разработкой концепции будет заниматься отдельная группа специалистов. Дизайн памятника хотят сделать «в классическом стиле», однако не уточнили, как именно будет выглядеть скульптура. Маркова также выступила с предложением организовать выставку, которая будет посвящена девяти месяцам беременности. Когда начнется работа, активистка не уточнила.

В июне 2020 года партия «Зеленая альтернатива» предложила установить в Сокольниках в Москве памятник Грете Тунберг. Скульптуру хотели сделать в виде девочки в натуральную величину, а в ее руках закрепить пустой плакат. Предполагалось, что горожане смогут оставить там надписи и таким образом выразить свое мнение. Установку памятника должны были согласовать с администрацией.

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