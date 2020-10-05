В России появится памятник доброте

В городе Мурино Ленинградской области решили установить памятник доброте. Арт-объект станет частью большой цветочной композиции и будет сделан в виде огромного букета ромашек. Об этом сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

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Автором проекта выступил российский художник Алексей Сергиенко. Он рассказал, что высота букета составит 7-10 метров. В общую композицию также входят граффити с изображением цветов на фасадах жилых домов. За несколько дней маляры почти закончили роспись одной из стен 15-этажного здания. Туда поместили ромашки на красном фоне. Самая большая из них достигает 15 метров в высоту и 9 метров — в ширину.

Художник утверждает, что эти ромашки будут самыми большими в мире. После завершения работ он планирует пригласить комиссию книги рекордов Гиннесса, чтобы подтвердить этот статус. Идея расписать дома не была спонтанной. Она появилась у Сергиенко около 10 лет назад. Таким образом он хотел «превратить новостройки в галерею под открытым небом». Художник не объяснил, как ему удалось предугадать появление коронавируса и придумать памятник, посвященный борьбе с пандемией за несколько лет до нее.

В сентябре 2020 года руководитель благотворительного проекта «Спаси жизнь» Екатерина Маркова предложила мэру Москвы Сергею Собянину установить в центре столицы памятник беременной женщине. Активистка заявила, что с помощью скульптуры можно изменить в обществе отношение к родам, повысить рождаемость и не допустить демографического кризиса.

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