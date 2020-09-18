Российский город накрыл коммунальный кризис

В трех районах Саратова 18 сентября отключили холодное водоснабжение, из-за чего город фактически накрыл коммунальный кризис. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» (ООО «КВС»).

Причиной масштабного отключения подачи холодной воды стали ремонтные работы на водопроводе. В итоге это затронуло 15 улиц в Волжском (улицы Малиновая, Молодежная, Приволжская, Калистратова, Фрегатная, Сорговая, Абрикосовая), Заводском (квадрат улиц Новокрекингская — Азина — Хомяковой — Ново-Крекингский проезд) и Кировском районах (улицы Мельничная, Новополянская, Старополянская, Лесная), включая также улицы Молодежную и Брянскую.

Коммунальные службы планируют завершить работы за полдня и к вечеру вернуть водоснабжение в дома Саратова. В некоторых районах города холодная вода появится раньше — к 15:00, а в оставшихся — к 18:00.

В конце августа город Лангепас (Ханты-Мансийский автономный округ) оказался на грани коммунальной катастрофы. Там отключили водоснабжение из-за отказа местных властей платить за услуги коммунальных служб, которые, в свою очередь, не перечислили деньги поставщикам. На тот момент задолженность составила более 1,5 миллиона рублей.

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