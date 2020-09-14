Центр российского города забаррикадировали для борьбы с потопом

Одну из улиц Саратова забаррикадировали мешками, чтобы решить проблему с потопом. Об этом сообщает «Регион 64».

Потоп образовался в центре города на улице Рахова. В начале сентября из-под крыльца кафе «Шайба», находящегося в этом районе, начала течь вода. Руководство заведения решило бороться с протечкой труб, построив на асфальте преграду из мешков с песком. Так вода должна была стекать в канализационный люк. Однако из-за большого количества песка на тротуаре появилась грязь. Местные жители оказались недовольны, так как образовавшуюся смесь пешеходы разнесли по соседним улицам.

Как пишет «Версия-Саратов», в российском кафе заявили, что в протечке труб виновата администрация «Водоканала». Местные жители написали в службу обращение. Позже там рассказали, что добраться до проблемного участка можно только после сноса здания кафе. Этот вопрос планировали согласовать с администрацией города. На данный момент окончательное решение не принято.

В августе 2020 года из-за протечки в трубах в Саратове на улице Мичурина под землю провалился новый асфальт. В сети жители города начали делиться фотографиями произошедшего. Коммунальные службы быстро устранили аварию и пообещали в ближайшее время положить новое покрытие.

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