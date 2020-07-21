Российские дачники лишили воды целый район

Полив дачных участков в Исилькульском районе Омской области стал одной из основных причин аварии магистрального водопровода. К таким выводам пришли в местном правительстве. Проблемы с водоснабжением затронули более 40 тысяч человек, в регионе с середины июля введен режим ЧС. Об этом пишет «Тайга.инфо».

По словам чиновников, во время полива участков снижается давление в трубах, что привело к разбалансировке всей системы. «Ситуация была вызвана аварийным отключением электроэнергии на насосной станции "Пикетное", низким уровнем воды в резервуарах чистой воды. Кроме того, аномально теплая погода привела к существенному увеличению расхода воды», — заявили в местном правительстве.

В результате жители Исилькульского района лишились нормального водоснабжения. Сначала воду отключали по ночам, а днем давали под минимальным давлением. Потом она совсем перестала идти.

На данный момент организованы поставки воды в сам Исилькуль и еще 11 поселений. Однако местные жители жалуются, что зачастую машины вообще не приезжают, а в некоторых случаях за набор воды из подвозных бочек требуют деньги.

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