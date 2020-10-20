Жители российской многоэтажки возмутились «соседством с гробами»

Жители российской многоэтажки возмутились магазином на первом этаже дома, где продают гробы, венки и намогильные сооружения. Собственники квартир назвали ситуацию «соседством с гробами», пишет GOROD48.ru.

Магазин с вывеской «Похоронный дом Черноземья» открылся в 14-этажном доме на улице Стаханова в Липецке. По словам местных жителей, до этого там находилось кафе для поминальных обедов, но месяц назад его переделали под магазин ритуальных товаров, а владельцы квартир стали «постоянно видеть гробы и венки». Они обеспокоились тем, как эта ситуация может повлиять на психическое здоровье и в особенности на детей, так как недалеко от магазина находится детский сад.

Жители улицы Стаханова написали коллективное обращение сразу в несколько ведомств — от регионального Роспотребнадзора до администрации Липецка, и попросили повлиять на ситуацию. Они потребовали обязать владельцев магазина съехать из дома. Однако в Роспотребнадзоре отметили, что предприниматель не нарушает закон, так как нормативы в жилых домах не запрещают «торговую деятельность по продаже ритуальных принадлежностей». В ближайшее время магазин проверит и местная прокуратура, которая оценит законность его расположения. Как отметила одна из активисток, подобный случай уже происходил в Липецке в двухэтажном жилом доме на улице Студеновской. Тогда недовольные собственники добились переезда торговой точки.

В апреле с незаконным магазином боролись жильцы одного из многоквартирных домов в Самаре. Они забаррикадировали двор и не пускали туда грузовые машины, которые привозили продукцию. Собственники квартир устроили акцию из-за бесконечного шума и обвинили владельца торговой точки в подделке документов. В ответ на обвинения мужчина посоветовал активистам обратиться в суд.

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