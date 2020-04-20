Жители российского города забаррикадировали двор из-за незаконного магазина

Жильцы многоквартирного дома в Самаре забаррикадировались во дворе, чтобы не пустить туда грузовики. Они привозят продукцию для магазина на первом этаже здания, хотя торговая точка является незаконной. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Местные жители берут лопаты, которые приготовили для высадки саженцев, и устраивают импровизированные ограждения. Грузовики и машины сотрудников магазина паркуются прямо под окнами. Люди жалуются на бесконечный шум и выхлопные газы, а также на непрекращающийся ремонт в помещении.

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«С половины восьмого грохот КАМАЗов. Они разогревают двигатели. Грохают дверьми. Разгрузка идет, погрузка. Проезжают именно мимо наших окон», — рассказывает один из жильцов. Сотрудница магазина пыталась прорваться через газон на своей машине, однако была остановлена одной из женщин, защищающих двор. Она практически уперлась коленями в бампер машины и вела при этом видеосъемку.

Жильцы дома рассказали, что директор магазина подделал протокол и подписи жителей, — согласия на открытие торговой точки никто не давал. «Не были утверждены ни планы разгрузки, ни как это все будет функционировать. Парковочные места ни для персонала, ни для покупателей, ни мусорные контейнеры», — поделилась одна из активисток.

Директор магазина не захотел общаться с жильцами. Он заявил, что магазин открыт согласно всем документам и посоветовал людям обращаться в суд. В настоящее время граждане уже подали туда заявление.

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