Москвичи оказались заблокированы горой строительного мусора

Владельцы квартир в элитном ЖК в Москве оказались заблокированы горой строительного мусора. При этом они вынуждены платить коммуналку по тарифам, которые на 20 процентов выше общегородских. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Жильцы новостройки в одном из столичных районов жалуются на завалы строительного мусора, который в большом количестве скапливается во дворе и на этажах дома. По словам собственников квартир, он лежит там постоянно, а управляющая компания закрывает на это глаза. Горы мусора загораживают проход к лифтам и на парковку. Жильцы опасаются, что в случае пожара он может стать серьезным препятствием для эвакуации. Кроме того, они указывают на отсутствие пожарных шлангов на этажах и ряд других серьезных нарушений.

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Управляющая компания «Юнисервис» не торопится решать эти проблемы и снижать плату для жильцов проблемного дома. Напротив, она заявила о своем намерении поднять тарифы, ссылаясь на инфляцию, чем вызвала еще большее негодование у своих клиентов. По словам представителя компании, их работа согласована с действующим договором управления, там же указан тариф. В то же время они так и не дали ознакомиться с этим документом ни жильцам, ни журналистам.

В итоге жалобы пострадавших жильцов были услышаны государственной жилищной инспекцией. Как сообщил Илья Алиханов, начальник Мосжилинспекции по СЗАО, управляющей компании «Юнисервис» было направлено предписание на проведение перерасчета с октября 2019 года по настоящее время. Кроме того, по инициативе ведомства на 25 марта было запланировано заседание, чтобы решить этот вопрос. Однако сегодня стало известно, что его отменили из-за ситуации с коронавирусом.

Пандемия коронавируса внесла много изменений в жизнь людей по всему миру. Городские власти принимают ряд серьезных мер для предотвращения распространения заболевания. Неделю назад в Киеве по инициативе руководителя городской госадминистрации Петра Пантелеева было принято решение заварить все мусоропроводы. Автор идеи считает, что мусоропроводы являются «ненужным рудиментом», который несет угрозу для жителей многоэтажных домов. Власти пошли на этот шаг, чтобы снизить общий уровень антисанитарии в жилых домах и предотвратить распространение болезней, в частности вируса нового типа.

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