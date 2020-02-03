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В Германии появится первый город без отходов

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Портовый Киль, расположенный на севере Германии, станет первым безотходным городом в стране. Для этого он присоединился к глобальной инициативе Zero waste («Нулевые отходы»). Об этом сообщает Bloomberg.

Администрация города с населением почти 250 тысяч человек поставила в качестве цели ликвидацию отходов новыми способами. По словам главы Кильского агентства по охране окружающей среды, производство пластиковых отходов в Германии не сокращается, а наоборот увеличивается, несмотря на лидирующие позиции страны в мировом рейтинге по сортировке мусора. В связи с этим администрация Киля планирует сосредоточить свои усилия именно на переработке мусора, полностью отказавшись от его сжигания и захоронения. Также планируется сократить использование пластиковой упаковки в магазинах и продвигать вторичные рынки для таких вещей, как мебель, текстиль и строительные материалы. Окончательный план действий администрация Киля планирует опубликовать в апреле 2020 года.

Режим «нулевых отходов» популяризирует компания Zero Waste Europe. Она добивается сокращения количества производимого мусора путем переработки сырья. Экоорганизация стремится улучшить систему раздельного сбора отходов и вести просветительскую работу. Концепция «нулевого расточительства» существует уже почти два десятилетия, но в Германии она начала реализовываться лишь недавно. Другие немецкие города собираются последовать примеру Киля.

По данным Всемирного банка за 2016 год, среднестатистический европеец создает в год 431 килограмм мусора. Сторонники концепции «нулевых отходов» считают, что сокращение количества твердых отходов поможет снизить температуру в атмосфере на 1,5 градуса Цельсия. Принятый в 2015 году Пакет Евросоюза по циркулярной экономике уже принес свои результаты, что заметно и по финансовым показателям. Такие мероприятия, как восстановление, повторное использование или переработка, в 2016 году привнесли в экономику ЕС почти 147 миллиардов евро (около десяти тысяч миллиардов рублей) и около 17,5 миллиарда евро (около 1200 миллиардов рублей) инвестиций.

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