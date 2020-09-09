Жители российского города разругались с владельцем фитнес-клуба из-за территории двора, на которую претендует предприниматель. Об этом сообщает «Взгляд-инфо».

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Конфликт между жителями дома по улице Гоголя в центре Саратова и бизнесменом Ильей Ведяевым, владеющим расположенным в соседнем здании фитнес-клубом, начался летом 2019 года. Предприниматель под угрозой суда потребовал от соседей убрать личные вещи со двора и демонтировать ворота, преграждающие въезд в него. Ведяев заявил, что с 2014 года является арендатором данного участка земли и теперь намерен развернуть на нем строительство.

Жительница многоквартирного дома Оксана Капралова утверждает, что Ведяев получил права на землю незаконно. По ее информации, торги на данный участок земли не проводились, а разрешение на строительство бизнесмен не получал. Она записала видеообращение к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву и региональному прокурору Сергею Филипенко.

В апреле 2020 года жители Самары выступили против магазина, построенного незаконно на первом этаже многоквартирного дома. Они жаловались на бесконечный шум, выхлопные газы, а также на непрекращающийся ремонт в помещении. Чтобы решить проблему, жильцы забаррикадировали двор с помощью лопат и не пускали туда грузовые машины, которые поставляли продукцию.

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