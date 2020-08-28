Российский депутат незаконно построил бассейн в жилом доме и повредил его

Депутат из Ярославля Роман Галагаев построил бассейн и лифт в памятнике регионального значения (в настоящее время жилой дом). Из-за этого у соседей появились трещины, что стало опасным для конструкции здания в целом. Об этом сообщает REGNUM.
Галагаев незаконно завладел подвалом в историческом здании «Лечебница глазная» на Волжской набережной, присоединив его к своей квартире и сделав лифт. На вход в подвал был повешен замок. Помимо этого, россиянин сделал реконструкцию без согласования с департаментом охраны объектов культурного наследия, что привело к повреждению здания.
Кировский районный суд, рассматривая иск жительницы дома, обязал Галагаева привести помещения в первоначальное состояние. У депутата отсутствует разрешительная документация, а заключение строительной фирмы, которая вела работы, вызвало сомнения у суда.
Роман Галагаев — депутат ярославского муниципалитета последнего и предпоследнего созывов. Является владельцем и генеральным директором гостиницы «Ринг Премьер Отель».