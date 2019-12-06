Российский депутат строил дом и замуровал соседа

Подмосковный депутат Николай Радченко возвел на своем участке незаконную постройку, которая полностью закрыла окна его соседа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Председатель совета депутатов Ленинского муниципального района (город Видное) Николай Радченко решил увеличить площадь своего жилья с помощью пристройки. Она фактически замуровала пенсионера и ветерана труда Андрея Черных в его доме. «Гипсокартон, а там — кирпичи», — показал он журналистам стену, возведенную сразу за окном.

Уточняется, что Черных в связи с этим уже два года пишет жалобы, однако регулярно получает отказы.

«Вот загорится квартира, да... Допустим, она в начале загорится. У нас тут тупик, там одно маленькое окошко в комнате. Нам что делать-то потом?» — вопрошает дочь пенсионера Наталья.

Ранее в Екатеринбурге жительница многоквартирного дома незаконно построила перегородку на техническом этаже и обустроила там еще три комнаты с санузлом.

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