Зарубежную недвижимость нашли у трех десятков российских парламентариев

У почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть недвижимое имущество за границей — в том числе в государствах, участвующих в антироссийских санкциях. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из деклараций о доходах депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Зарубежную недвижимость в собственности или пользовании нашли у 22 депутатов и шести сенаторов. Самая популярная среди депутатов с собственностью за границей страна — Испания: квартирами, жилыми домами и участками там владеют единороссы Константин Затулин, Андрей Барышев, Александр Брыксин и Аркадий Пономарев, Валерий Газзаев («Справедливая Россия»), жены единороссов Николая Валуева и Умахана Умаханова, жена Вадима Белоусова («Справедливая Россия»).

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На втором месте по популярности оказалась Болгария, где недвижимость есть у Юрия Олейникова, Сергея Вострецова и у супруги Сергея Пахомова (все — «Единая Россия»). Третья позиция досталась странам ближнего зарубежья — Латвии, Финляндии, Белоруссии. Квадратными метрами там владеют единороссы Владислав Третьяк и Татьяна Кривенко, жена единоросса Владимира Катенева, внефракционный депутат Рифат Шайхутдинов, Александр Ярошук («Единая Россия»), Светлана Савицкая (КПРФ).

Кроме того, «Коммерсантъ» обнаружил у сенаторов и депутатов недвижимое имущество в Грузии, на Украине, в Великобритании, Франции, Швейцарии, на Кипре, в Германии, Черногории. Как отмечает издание, парламентариям разрешается владеть зарубежной недвижимостью (запрет касается лишь финансовых активов).

Ранее в августе сообщалось, что россияне стали чаще покупать жилье на повысившем налоги Кипре. В июле-августе 2020-го внешний спрос на недвижимость в Лимассоле увеличился в полтора раза по сравнению с показателями за январь-февраль. Почти половина сделок с иностранными гражданами приходится на россиян.

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