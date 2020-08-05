Россияне отказались от турецких отелей в пользу жилья на отечественных курортах

Интерес россиян к внутреннему туризму на фоне возобновления международного авиасообщения не снижается, а, наоборот, растет, говорится в материалах сервиса «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». По данным аналитиков, курорты Черноморского побережья России переживают повышенный спрос на краткосрочную аренду жилья.

К концу июля 2020-го лидерами по темпам роста интереса со стороны арендаторов стали Симферополь, где спрос на краткосрочную аренду за месяц вырос на 52 процента, Севастополь (плюс 51 процент), Новороссийск (плюс 42 процента), Керчь (40 процентов) и Судак (28 процентов).

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Чаще всего выбор в пользу Крыма и Краснодарского края, отказавшись от отдыха в турецких отелях, делают жители соседних регионов и крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж. «На протяжении июля в целом по стране спрос (на жилье у побережья Черного моря — прим. «Ленты.ру») превышал предложение почти в два раза. И даже открытые границы с Турцией не смогут изменить ситуацию в этом летнем сезоне», — подчеркивают эксперты.

Во многом тренд на отечественный туризм при открытых границах с другими странами связан с сомнениями россиян в окончательной стабилизации эпидемиологической обстановки в мире, уверены в «Авито». «Именно поэтому туристы стали предпочитать гостиницам съемные квартиры, а самолетам — частные автомобили в целях соблюдения социального дистанцирования», — поясняют аналитики.

В июле стало известно, что почти половина — 44 процента — россиян готовы приобрести собственное жилье на юге, чтобы иметь возможность приезжать летом на море. Среди крупнейших городов больше всего желающих обзавестись курортной недвижимостью в Москве (57 процентов), Санкт-Петербурге и Казани (по 54 процента в обоих).

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