В российском заповеднике случайно нашли незаконный завод

На территории российского заповедника в Агрызском районе Татарстана местные жители случайно нашли асфальтовый завод, который функционировал незаконно. Об этом сообщает PROKAZAN.
Они сообщили об этом активистам Общероссийского народного фронта (ОНФ). Оказалось, что предприятие, а также бытовки и стоянка автомобилей располагаются недалеко от реки Иж на территории заповедника «Кичке-Тан». Там произрастают растения, которые занесены в Красную книгу республики, и обитают редкие животные. По поводу незаконной постройки активисты обратились в Госкомитет республики по биоресурсам, в природоохранную прокуратуру, исполком района, а также в региональное Управление Росреестра.
Надзорным органам удалось выяснить, что здание асфальтового завода является самовольной постройкой и много лет работало без разрешительных документов. В ОНФ отметили, что сожалеют, что незаконное предприятие удалось обнаружить спустя большое количество времени, и надеются, что виновные лица будут наказаны. Госкомитет проводит проверку документации, связанной с оформлением завода, и в ближайшее время исполком района примет решение по поводу сноса здания.
В июне 2020 года строительство китайского завода, который должен был заниматься разливом воды на Байкале, признали незаконным. На тот момент там начались исследовательские работы. Однако позже прокуратура выяснила, что предоставление участков в частную собственность осуществлялось «с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».