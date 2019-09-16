Старинный завод в Москве снесут ради «дома на ножках»

Один из крупнейших столичных девелоперов Capital Group собирается снести часть зданий исторического Бадаевского пивного завода в Москве и построить на его месте за 49 миллиардов рублей жилой комплекс на 35-метровых опорах. Для этого компания выгоняет на улицу десятки арендаторов завода, пишет The Bell.

Первые уведомления о расторжении долгосрочных договоров (некоторые из них в принципе не предполагали расторжения в одностороннем порядке) начали поступать съемщикам летом 2019 года. Переговоры с администрацией завода ничего не дали, и примерно 50 компаниям предписали освободить помещения до 15 октября. По информации издания, некоторых арендаторов лишили торговых площадей уже с 16 сентября.

На территории Бадаевского пивзавода располагались 16 точек общепита (в том числе рестораны Аркадия Новикова), около 20 организаций другого профиля (батутный центр, танцевальные школы, детский клуб «Лабиринт», винотека, галереи, «Ситилинк») и десятки офисов. Общая освобождаемая площадь составляет 56-60 тысяч «квадратов», а свои потери арендаторы оценивают в 2-4 миллиарда рублей.

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Capital Group планирует снести часть зданий Бадаевского завода и построить на этом месте «парящий в воздухе» 8-16-этажный жилой комплекс на 35-метровых опорах (как говорят арендаторы завода, на «ножках»). Этому противятся активисты из «Архнадзора», которые выступают за сохранение объекта культурного наследия и реставрацию корпусов, однако девелопер обещает восстановить здания по историческим чертежам. На момент заключения арендных договоров проект жилого комплекса уже существовал, но съемщиков убедили, что их не выгонят, поскольку они снимают площади на территории старинного завода, который сносу якобы не подлежит. Теперь некоторые арендаторы намерены судиться, но большинство надеется прийти к мирному соглашению.

Договоры аренды расторгает акционерное общество «Бадаевский пивзавод» (БПЗ). В 2015 году 75 процентов компании принадлежало кипрской «Арина Фидушиари Сервисез». Ранее Forbes называл владельцем группу «Абсолют» Александра Светакова. Неясно, почему от лица БПЗ переговоры со съемщиками ведет именно Capital Group. Однако в организации заявили, что имеют все правомочные основания взаимодействовать с арендаторами.

Бадаевский пивной завод находится на Кутузовском проспекте. Раньше БПЗ назывался Трехгорным пивоваренным заводом, его построили в 1875 году. Это старейшее предприятие пивоваренной отрасли. Архитектор завода Роман Клейн также проектировал Пушкинский музей и Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве.

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