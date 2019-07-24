Московские власти открестились от стройки на «ядерном могильнике»

Строительная площадка моста через Москву-реку в составе Юго-Восточной хорды не будет проходить по территориям со сложной экологической обстановкой. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе государственного казенного учреждения города Москвы (ГКУ) «Управление дорожно-мостового строительства».

Расстояние от стройплощадки до ближайшего участка с повышенным радиационным фоном составит не менее 200 метров, а на самом участке стройки фон находится в пределах нормы, говорится в материалах управления.

«Наличие экологически сложных участков в районе прохождения Юго-Восточной хорды учитывалось при проектировании магистрали. Строительная площадка расположена на максимально возможном удалении от этих очагов. Радиационный фон в зоне будущей стройки измерялся трижды. Сначала (...) упор был сделан на поверхностные пробы, а затем на глубинные. Анализ показал, что при допустимых нормах до 0,2 микрозиверт здесь 0,1-0,14», — приводятся в сообщении слова директора ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» Василия Десяткова.

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Десятков добавил, что строящаяся хорда не будет попадать в зону действия Московского завода полиметаллов, поскольку пройдет по уже существующему участку железной дороги. Работы рядом с участками повышенной радиации подразумевают только строительство двух опор моста.

По словам главы «Управления дорожно-мостового строительства», до начала стройки проект Юго-Восточной хорды пройдет обязательную процедуру государственной экспертизы и при необходимости будет скорректирован.

Строительство Юго-Восточной хорды стало предметом активной общественной дискуссии из-за информации о высоких рисках радиоактивного заражения. К заявлениям СМИ присоединились и представители московского отделения «Гринпис», потребовавшие остановить стройку.

Сотрудники ФГУП «Радон», которое отвечает за участок и занимается утилизацией и вывозом отходов, подтверждают наличие загрязненных участков на территории завода полиметаллов. При этом строительство хорды, по данным предприятия, не затрагивает эти участки и является безопасным. Как ранее отмечал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, длина строящегося в составе хорды моста составит 270 метров, достроить его должны к концу 2022 года.

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