«Ядерный могильник» в Москве оказался безопасным

Территория «Московского завода полиметаллов», по которой пройдет Юго-Восточная хорда, не представляет собой радиационной опасности. Об этом сообщается на сайте «Объединенного эколого-технологического и научно-исследовательского центра по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды (ФГУП «Радон»).

По информации предприятия, на территории завода проводится радиационное обследование и работы по дезактивации, в ходе которых выявлено семь локальных загрязненных участков.

В сообщении «Радона» подтверждается, что продолжительное нахождение рядом с этими участками может быть опасно для здоровья. При этом в организации подчеркивают, что очаги загрязнения ограждены барьерными лентами и помечены предупреждающими знаками.

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При этом в прилегающих к территории завода районах и на соседних участках Каширского шоссе признаков радиоактивного загрязнения не выявлено. Показатели воды и донных отложений Москвы-реки также находятся в пределах нормы.

На загрязненных участках планируются работы по очистке. «Проведена оценка потенциального количества удаляемых отходов, объема и способов оказания дезактивационных работ», — говорится в сообщении ФГУП «Радон».

Строительство Юго-Восточной хорды по территории «Московского завода полиметаллов» привлекло широкое внимание общественности в связи с рисками радиоактивного заражения. По заявлению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, 270-метровый мост через Москву-реку, строительство которого затрагивает участки завода, должен быть достроен к концу 2022 года.

11 июля российское отделение «Гринпис» сообщило о потенциальной опасности строительства хорды и выступило с требованием остановить работы. По словам экологов, взятый на пробу грунт относится к категории радиоактивных отходов.

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