В Москве вскроют ядерный могильник

Юго-Восточная хорда, строительство которой ведется в Москве, действительно пройдет по территории ядерного могильника. Об этом сообщается на сайте организации «Гринпис», которая взяла пробы почвы на участке.

Пробы были взяты у Московского завода полиметаллов рядом с платформой Москворечье, где пройдет трасса, и отправлены на анализ специалистам кафедры радиохимии химического факультета МГУ. «Анализ проб почвы близ железнодорожной платформы Москворечье подтвердил, что грунт относится к категории радиоактивных отходов, — говорится в сообщении «Гринпис». — Всего было отобрано четыре пробы, которые могут быть переданы в другие лаборатории».

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В сообщении экологов уточняется, что показатели проб по альфа-радионуклидам оказались в 11,9 раза больше, чем требуется, чтобы по российским законам отнести грунт к категории радиоактивных отходов.

«Строительные работы на этой территории могут привести к подвижкам грунта, обнажению радиоактивных отходов, их вымыванию, выветриванию», — предостерегли в «Гринпис», напомнив, что при попадании альфа-радионуклидов в организм с дыханием и пищей происходит внутреннее облучение, способствующее развитию онкологических заболеваний.

Российское отделение компании обратилось к столичным властям с требованием запретить на участке строительные работы, установить на территории знаки «радиационная опасность» и ограничить доступ на радиоактивную территорию.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, 270-метровый мост через Москву-реку, строительство которого затрагивает участки Московского завода полиметаллов, должен быть достроен к концу 2022 года.

Прохождение Юго-Восточной хорды по радиоактивной территории стало причиной активной общественной дискуссии в первой половине 2019 года. В апреле предприятие «Радон» совместно с МЧС замерило радиоактивный фон на участке, выявив превышение допустимых показаний в некоторых точках в сотни раз. Реагируя на возмущение общественности, в Москомархитектуре заявили, что строительство хорды не будет вестись на радиоактивных участках.

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