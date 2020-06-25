Суд признал незаконным строительство китайского завода на Байкале

Кабанский районный суд в Улан-Удэ признал незаконным строительство китайского завода по разливу воды на Байкале. Об этом сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Компания, учредителем которой является китайское ООО «Колодец земли», планировала построить на берегу Байкала завод по разливу воды и вела там исследовательские работы. Суд удовлетворил иск природоохранного прокурора, который требовал признать отсутствие у ООО «Колодец земли» права собственности на три земельных участка в районе поселка Клюевка. Их общая площадь превышает более 307 тысяч квадратных метров, а общая кадастровая стоимость — более 12 миллионов рублей. Суд принял решение снять участки с кадастрового учета.

Прокуратура уточнила, что участки в 2006 году компании предоставили в частную собственность власти Республики Бурятия. Территория пересекается с государственным лесным фондом, один из которых находится на расстоянии примерно 11 метров от воды озера Байкал. В сообщении сказано, что предоставление участков «осуществлено с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

В апреле 2019 года арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале. В марте того же года положительное заключение областного Росприроднадзора на строительство завода, выданное в 2016 году, было признано незаконным. Эксперты не учли, что завод будет опасен для экологии — рядом с местом его постройки находятся 40 уникальных представителей флоры и фауны.

Разлив воды для дальнейшей поставки в Китай на строящемся заводе должны были начать до конца 2019 года. Предполагалось, что общий объем вложений в проект составит 1,5 миллиарда рублей.

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