Жители российского села пожаловались на незаконно гуляющих животных

Жители российского села Березово (Тульская область) выступили против незаконного приюта и пожаловались на гуляющих без присмотра животных. Об этом сообщают «Тульские новости».

Женщина разместила приют на участке, который ей не принадлежал, и разрешала животным свободно передвигаться по территории всего села. Так, собаки, лошади и бык не находились в вольерах и могли гулять рядом с другими жилыми домами. Местные жители написали на хозяйку жалобу. Позже выяснилось, что в незаконном содержании животных ее обвиняли девять раз.

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Заявление от недовольных домовладельцев приняли в августе 2020 года. Тогда они попросили органы запретить заводчице содержание приюта и обязать ее покинуть вместе с животными территорию, которую она заняла. 17 сентября 2020 года по этому вопросу пройдет судебное заседание, и будет решена дальнейшая судьба хозяйки и животных.

В августе 2020 года жительницу Санкт-Петербурга обвинили в незаконной организации питомника. Россиянка спасла двух рысей и привезла их на свой участок. Однако соседи оказались недовольны и вынудили женщину съехать вместе с животными. Она переехала вместе с дикими кошками в квартиру, но на нее стали поступать жалобы. В итоге Росприроднадзор никаких нарушений в содержании животных не выявил.

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