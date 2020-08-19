Россиянке устроили травлю из-за рысей в квартире

Россиянка спасла двух рысей и приютила их на своем участке. Однако из-за этого соседи начали ее травить, из-за чего ей пришлось продать дом и переехать. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Анастасия с мужем живут в Санкт-Петербурге. Из шкур рысей собирались сделать шубы, но девушка забрала животных себе. Они составили компанию шести хаски, инуитской северной собаке и самоедской лайке. Но после нескольких публикаций в СМИ соседи начали травить хозяев животных — им не понравился такой «питомник» на участке в девять соток. В результате дом пришлось продать.

Семья переехала в квартиру на Рыбацком проспекте, которая принадлежит мужу Анастасии. Здесь животных тоже невзлюбили. Соседи жаловались на вонь в подъезде, шум, несмотря на звукоизоляцию, и мочу, которой их якобы затопили. Семья пережила несколько проверок от Росприроднадзора, ветеринарии и три визита участкового. Нарушений никто не выявил.

Анастасия утверждает, что у нее нет никакого нелегального питомника: все животные чистые, накормленные, кастрированные и чипированные. По закону рысей нельзя содержать дома, но у россиянки они появились еще до запрета, в 2018 году. В настоящее время соседи собираются подавать на супругов в суд, а хозяйка рысей просит их подождать — они достраивают новый дом и собираются туда переехать.

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