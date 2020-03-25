Бешеная рысь сбежала от хозяина и затерроризировала кур на ферме вблизи английского города Бери-Сент-Эдмундс, графство Саффолк. Об этом сообщает издание The Sun.

Сбежавший самец рыжей рыси впал в бешенство и напал на кур. Владелец фермы выстрелил в животное из дробовика. Дробь ранила рысь в глаз и отпугнула ее.

Чтобы поймать хищника, на место происшествия приехали сотрудники Королевского общества защиты животных от жестокого обращения и его хозяин. Они сумели поймать животное. Сейчас рысь восстанавливается в местной ветеринарной клинике.

Совет Западного Саффолка расследует, каким образом питомцу удалось сбежать от владельца. Рыжие рыси подпадают под закон об опасных диких животных, и для их содержания в Великобритании необходимо специальное разрешение. Такой документ имеется у хозяина животного.

Ранее сообщалось, что в Южной Осетии рысь напала на дрессировщика прямо во время выступления в цирке. Инцидент произошел во время гастролей цирка в Цхинвале.

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