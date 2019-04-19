Агрессивная рысь набросилась на американца

Житель американского штата Коннектикут попал в больницу после нападения агрессивной рыжей рыси. Об этом сообщается в пресс-релизе государственной полиции по охране окружающей среды DEEP.

Инцидент произошел в четверг утром, 18 апреля, в гольф-клубе Mohegan Sun Golf Course города Спраг. Хищник напал на одного из игроков, находящихся на поле. Очевидцам удалось отпугнуть рысь. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, его текущее состояние не уточняется.

Сотрудники DEEP усыпили животное и направили его в лабораторию, чтобы взять анализы. Утром того же дня сообщалось о нападении рыси на лошадь. Эксперты предположили, что виновником двух происшествий стал один и тот же зверь.

Представитель DEEP отметил, что обычно рыси держатся в стороне от людей и нападают на них крайне редко.

В 2018 году сообщалось, что жительница штата Джорджия убила бешеную рысь, которая набросилась на нее во дворе дома. По словам женщины, она схватила рысь за шею и душила до тех пор, пока та не умерла. Филиппс не звала на помощь, поскольку в доме спала ее пятилетняя внучка.

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