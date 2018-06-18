Американка голыми руками задушила напавшую на нее рысь

Жительница штата Джорджия убила бешеную рысь, которая набросилась на нее на переднем дворе дома. Об этом сообщает CBS 46.

Инцидент произошел 7 июня. «Моя первая мысль была "сегодня я не умру!"», — рассказала 46-летняя ДеДе Филлипс изданию CBS 46.

Женщина схватила рысь за шею и душила до тех пор, пока она не умерла. Филиппс утверждает, что она не кричала о помощи, поскольку в доме спала ее пятилетняя внучка. Когда животное уже не подавало признаков жизни, женщина обратилась за помощью к сыну, который нанес ему несколько ударов ножом, чтобы убедиться в смерти рыси.

Власти штата приехали на место происшествия и отправили мертвую рысь на исследование. На следующий день американка узнала, что тест на бешенство показал положительный результат. Женщина лечится от бешенства, помимо этого у нее травмы от укусов и когтей на руках, груди и ногах, а также перелом пальца. Первая сессия лечения обойдется ей в 10 000 долларов США (600 000 рублей). Двоюродный брат Филлипс создал учетную запись для сбора средств на прохождение курса от возможного заражения.

Рыси — достаточно редкие животные, тем не менее они известны частыми нападениями на людей. Особенно агрессивными рыси становятся, когда они заболевают.

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