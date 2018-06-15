Пропавшая собака три года бомжевала в другом штате и вернулась домой

Пес, потерянный американским семейством во время поездки в другой штат, вернулся домой после трехлетнего отсутствия. Об этом пишет UPI.

Австралийская пастушья собака по кличке Джинджер сбежала в 2015 году, когда семейная пара из Вайоминга взяла ее с собой в город Берлингтон, штат Айова. Пес выбрался из дома, который снимала семья, и бесследно пропал. Когда 15-минутные поиски в окрестностях не дали результата, хозяйка решила на несколько дней задержаться в Берлингтоне, но Джинджер так и не вернулся.

Исчезнувший пес нашелся лишь в июне 2018 года. Директор общества защиты животных округа Де-Мойн (Айова) Кэнди Глик (Kandi Glick) утверждает, что получила несколько сообщений о мертвой собаке. Она отправилась проверять поступившие сигналы и обнаружила, что пес жив. Чтобы его изловить, понадобились ловушки с хот-догами в качестве приманки.

Судя по всему, пес три года питался пищевыми отходами с помойки и пил воду на автомойке. У него завелись клещи и сердечные черви, а шерсть свалялась в колтуны, но в остальном он был совершенно здоров.

Глик пролистала объявления о питомцах, пропавших в Берлингтоне, и наткнулась на старый пост о Джинджере, который его хозяева оставила в Facebook три года назад. Она связалась с ними и рассказала о найденной собаке. Характерный разноцветный ошейник подтвердил, что это именно он.

Хозяева восемь часов ехали за питомцем на автомобиле из Вайоминга, Глик с Джинджером направились им навстречу из Айовы. Встреча произошла в городе Су-Фолс в Южной Дакоте, располагающемся на полпути между штатами.

В 2017 году сообщалось, что американском штате Айдахо собаку по кличке Мо, которая потерялась во время выезда владельцев на охоту, вернули домой спустя девять месяцев. Она потеряла слух и исхудала, но хозяева смогли узнать питомца по манере поведения.

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