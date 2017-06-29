Ускользнувшие от 120 спасателей собаки вернулись на запах сосисок

Семья из британского города Кокермаут, графство Камбрия, приманила потерявшихся собак при помощи сосисок. Об этом сообщает Daily Mirror.

Цвергшнауцеры Чарли и Тео потерялись в густом тумане, когда их вывели на прогулку за городом. Хозяева обзвонили знакомых и собрали больше 120 человек, в том числе несколько горноспасателей. Они несколько дней безуспешно прочесывали окрестные холмы. В поисках также использовались два квадрокоптера, но усилия оказались бесплодными.

На четвертый день недалеко от места, где пропали собаки, люди развели огонь и стали жарить сосиски. Вскоре после этого к ним вышли отощавшие Чарли и Тео, привлеченные запахом еды. «Они обожали сосиски, ели их каждое воскресенье. Если и есть еда, ради которой они вернутся, это сосиски», — объясняет хозяйка псов.

В 2015 году сообщалось, что в Великобритании пропавший стаффордширский бультерьер вернулся к хозяйке после девяти лет отсутствия.