В цирке рысь напала на дрессировщика и попала на видео

В Южной Осетии рысь напала на дрессировщика прямо во время выступления в цирке. Атака животного попала на видео, которое публикует Sputnik Южная Осетия.

Инцидент произошел во время гастролей цирка в Цхинвале. На видео видно, как дрессировщик тянет кошку, сидящую на высокой подставке, за поводок. Животное упирается и в итоге падает вместе с подставкой. После этого дикая кошка набросилась на дрессировщика, однако тот не получил серьезных повреждений и смог увести животное со сцены.

В январе в Екатеринбурге цирковые слоны сбежали в город во время погрузки. Животные разгуливали по дорогам и среди сугробов, парализовав автомобильное движение. Их удалось загнать в фуры с помощью полицейских.

В 2019 году опрос показал, что более половины россиян (53 процента) считают обязательными номера с животными в цирках. Настороженность в связи с выступлениями животных, их дрессировками и проживанием в неволе высказали 15 процентов. В Минкультуры отказались запрещать такие выступления.

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