Слоны сбежали из российского цирка ради сугробов

Слоны из цирка в Екатеринбурге сбежали в город по время погрузки. Они разгуливали по дорогам и среди сугробов, парализовав автомобильное движение, пока с помощью полицейских их не удалось загнать в фуры. Снятое очевидцами видео опубликовало издание E1.RU.

На кадрах видно, как около десятка человек тянут за веревку слона, стоящего на заснеженной улице и сопротивляющегося. На втором аналогичном видео, опубликованном в Telegram-канале Mash, по-видимому этот же слон заходит в сугроб и валяется в нем, пока работник зоопарка не отгоняет его. В другом ролике автоинспекторы регулируют движение на дорогах, пока животные прогуливаются по улицам.

В цирке пояснили, что животные должны были отправиться на гастроли, и, выйдя за пределы территории, очень обрадовались снегу. «В Екатеринбургском цирке сейчас большое количество животных, вот слоны и решили немного развеяться и выйти на прогулку в сопровождении итальянских дрессировщиков и служащих», — добавили в организации.

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