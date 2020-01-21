Разъяренный слон погнался за грузовиком и оторвал капот

dailymail.co.uk

Разъяренный слон погнался за грузовиком вблизи национального парка Найджерхоу на юге Индии и оторвал капот. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в среду, 15 января. Дикое животное неожиданно бросилось на грузовик, водитель попытался уехать от преследователя задом. На кадрах видно, что он держит дверь открытой и пытается смотреть назад.

Через несколько мгновений слон догоняет автомобиль и бьет бивнями по капоту. Слышно, как несколько мужских голосов кричат: «Эй!» После этого грузовик замедляется и почти съезжает с дороги, а оторванная слоном металлическая панель отлетает на обочину.

Затем автомобиль останавливается, а слон уходит в другую сторону по дороге.

В результате произошедшего водитель и пассажиры грузовика не пострадали. Их преследователь скрылся.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Хосур, штат Тамилнад, отдыхающие рискнули жизнью ради фотографий с диким слоном. Туристы врассыпную бежали по полю от разъяренного слона: один из них упал и чуть не оказался под ногами животного, но вовремя поднялся и увернулся.

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