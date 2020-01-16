Погоня разъяренного слона за отдыхающими попала на видео

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В индийском городе Хосур, штат Тамилнад, отдыхающие рискнули жизнью ради фотографий с диким слоном. Инцидент попал на видео и заинтересовал газету Daily Mirror.

На кадрах видно, как туристы врассыпную бегут по полю от разъяренного слона. На последних секундах ролика один из отдыхающих падает и едва не оказывается под ногами животного. Ему удается вовремя подняться на ноги и увернуться. На фоне раздаются испуганные крики очевидцев.

По словам местных жителей, около 50 слонов покинули лес и отправились на поиски еды. Однако одна особь отбилась от стада, привлекла внимание туристов и пустилась в погоню за ними.

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