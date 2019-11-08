Турист отдыхал в неположенном месте, столкнулся со слоном и умер

В Намибии в результате нападения слона погиб турист из Европы. Об этом сообщает издание Namibian.

Изначально утверждалось, что погибший приехал в Африку из Австралии, однако позднее выяснилось, что он был австрийцем. По информации властей, мужчина остановился в лагере, который был разбит в неположенном месте. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Министерство окружающей среды и туризма Намибии объявило о несчастном случае на своей официальной странице в Facebook. «Министерство получило подтверждение того, что 59-летний гражданин Австрии был убит этим утром на реке Хуаб в области Кунене, где группа туристов разбила лагерь», — говорится в заявлении.

В июле сообщалось, что в индийской деревне Мандасахи, штат Орисса, слон убил семилетнюю девочку и изувечил ее родных. Он разрушил часть стены дома, хоботом вытащил спящего ребенка на улицу и затоптал насмерть.

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