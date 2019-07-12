Слон хоботом вытащил девочку из постели и затоптал до смерти

В индийской деревне Мандасахи, штат Орисса, слон убил семилетнюю девочку и изувечил ее родных. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Животное ворвалось в один из домов населенного пункта в ночь на 11 июля. Сини Мунда (Sini Munda) спала в кровати рядом с братом Ганешем (Ganesh) и сестрой Рани (Rani). Дети были в доме одни. Слон разрушил часть стены, вытащил Сини хоботом на улицу и затоптал насмерть.

При нападении животного на Ганеша и Рани обрушилась стена, они находятся в критическом состоянии. На данный момент юные пациенты получают необходимую медицинскую помощь в местной больнице.

20 апреля сообщалось, что в штате Орисса слон затоптал пятерых человек за одну ночь. Нападение слонов на людей стало большой проблемой для штата. По данным Общества дикой природы, за последние девять лет из-за их нападений погиб 661 человек.

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