Слон проник в дом и сломал рисоварку

В таиландском городе Чаченгсау дикий слон проник в дом, пока жильцы спали. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Хозяев разбудил грохот, раздающийся со двора. Выглянув, они обнаружили, что в оставленной на столе кухонной утвари роется слон. «Он сломал нашу рисоварку, съел неприготовленный рис и ничего не оставил нам», — жалуется один из пострадавших.

Он считает, что за бесчинствующих животных должны отвечать местные власти. По его мнению, им следует следить за тем, чтобы слоны не забирались в жилые дома. «Нам нужно, чтобы власти пришли и помогли нам», — заявил мужчина.

В мае сообщалось, что в индийской деревне Навамалай на маленькую девочку напал слон и убил ее. Слон пробрался в дом, съел рис, а потом схватил ребенка хоботом и швырнул на землю.

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