Мединский высказался о запрете выступлений животных в цирке

Запрещать выступления животных в цирке «росчерком пера» преждевременно. Такое мнение высказал министр культуры России Владимир Мединский, передает РИА Новости в пятницу, 13 декабря.

«Надо ужесточать требования содержания животных. Для этого принимают соответствующее законодательство. За этим надо следить», — сказал он.

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Министр подчеркнул, что цирк постоянно развивается, меняется вместе с аудиторией. По его словам, многие вещи, которые сегодня кажутся дикими, несколько столетий назад воспринимались людьми нормально.

1 ноября генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин заявил, что цирк в России пока не может существовать без участия животных в представлениях. Он пояснил, что именно на такие представления идут зрители, особенно смотреть на животных любят дети.

26 августа стало известно, что более половины россиян (53 процента) считают обязательными номера с животными в цирках.

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