Запашный пожаловался на попытки «зоошизиков» заработать деньги и хайп

Российский дрессировщик, худрук Большого Московского цирка и заслуженный артист России Аскольд Запашный считает, что «зеленые» организации, выступающие против цирков с животными, пытаются манипулировать людьми. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«В мире они работают по определенной схеме: появляются новые кандидаты на какую-то определенную должность во власти, продвигаются какие-то партии и начинают придумывать ходы. Чтобы заявить о себе, им нужно создать проблему — политическое пугало — а потом заставить о ней рассуждать», — пояснил Запашный.

Он также прокомментировал случай в магнитогорском цирке, когда в результате ЧП дрессировщик Артур Багдасаров тыкал палкой и тащил за хвост потерявшую сознание тигрицу во время представления. Предполагалось, что у животного случился приступ. «Зоошизики, которые, в отличие от зоозащитников, с животными никогда не работали, пишут: "Тигру стало плохо, а его бьют палкой"», — пожаловался Запашный. Он заявил, что такие люди пытаются заработать деньги и хайп, и подчеркнул, что при помощи палки Багдасаров пытался проверить зверя на чувствительность.

Ранее генеральный директор Росгорцирка Владимир Шемякин заявил, что российские цирки не могут существовать без участия животных в представлениях. По его мнению, звери привлекают большую часть публики.

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